Minik çocuklar hayvanları unutmadı Sivas’ın Güneykaya beldesinde düzenlenen etkinlikte yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Sivas’ın Güneykaya beldesinde düzenlenen etkinlikte yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde zorlu kış günlerinde doğada bulunan hayvanları beslemek için etkinlik düzenlendi. Hayvanlarını korumak ve yaşatmak adı altında düzenlenen etkinliğe Güneykaya Belediye Başkanı Hasan Erçoban, Güneykaya İlk ve Ortaokulu Müdürü Ömer Polat, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlikte kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

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