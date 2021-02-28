Polis sirenine ceza Sivas’ta polis sireni takılan lüks otomobilin sürücüsü ve sahibine 2 bin 673 lira para cezası uygulandı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta polis sireni takılan lüks otomobilin sürücüsü ve sahibine toplam 2 bin 673 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Kızılırmak Mahallesi Çukur Pınar Sokak'ta siren takılı lüks otomobiliyle ilerleyen sürücüyü fark eden polis ekipleri otomobili durdurdu. Yapılan incelemelerde otomobilde polis sireni takılı olduğu tespit edildi. Araç sahibine ve sürücüsüne toplam 2 bin 678 lira idari para cezası kesildi. Lüks otomobil, siren sökülmek üzere otoparka çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.