'Oyun oynayan çocuk, yemekten keyif alır'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Oyun oynayan çocuk, yemekten keyif alır'

DHA

'Oyun oynayan çocuk, yemekten keyif alır'


SİVAS, (DHA)UZMAN Psikolog Begüm Özkaya, "Sofraya oturmadan önce çocuğunuzla oyun oynayın. Oyun sayesinde neşelenen çocuk yemekten daha fazla keyif almaya başlar" dedi.
Medicana Sivas Hastanesi Psikoloğu, Aile ve Evlilik Danışma ve Cinsel Danışmanı Begüm Özkaya çocuklara yemek yeme alışkanlığını kazandırmak için anne ve babalara düşen görevler hakkında bilgi verdi.
Özkaya, çocukların gelişimleri için çok yemesi değil, sağlıklı ve dengeli beslenmesinin yeterli olduğunu belirterek, "Çocukların gelişimleri için çok yemesi değil, sağlıklı ve dengeli beslenmesi yeterlidir. Çocuklar, daha bebeklik dönemlerinden başlayarak, yemek yiyerek veya yemeyerek ailelerini denetim altında tutabileceklerini fark ederler. Yemek yeme saatlerinde işleri zorlaştırarak, ailelerin dikkatini kendilerine çekebilirler, kızgın oldukları anne veya babaya eziyet çektirebilirler" dedi.
'ÇOCUĞU YEMEK YEMEK İÇİN ZORLAMAYIN'
Psikolog Özkaya, çocuğa yemek yeme konusunda baskı yapmak, yediği takdirde ödüllendirmek, tam aksine yemediğinde ceza vermenin işe yaramadığını dile getirerek, "Özellikle 8-9 aylıktan okul çağına kadar uzanan dönemde, anne-babalar en çok çocuklarının iştahsız olmasından yakınıyor. Çocuğun yeme isteği büyüme hızına ve kişisel duruma göre belli dönemlerde değişse de, özellikle 1-2 yaş arası iştahın en düşük seviyede olduğu dönemdir. Bu dönemde özellikle yemek seçme ve yemeği reddetme davranışlarının sıkça karşılaşılan bir sorun olduğu bilinmektedir. Çocuk bazı günler az, bazı günler fazla yiyorsa bu yaşın getirdiği doğal bir özellik, dolayısıyla üzerinde durulması gerekmiyor. Fakat çocuk sık ve az yemeye alışmışsa, bu şekilde yenen yemek de ana öğünde yenen kadar besin değeri taşıyabileceği için 'fazla yemek yemiyor' diye endişelenilmemesi gerekmektedir. Ancak uzun süredir iştahsızca ve yetersiz kilo alıyorsa bu sorun bağırsak parazitleri, kabızlık, diş çıkarma, kansızlık veya idrar yolu enfeksiyonundan kaynaklanabileceği için mutlaka bir doktora başvurmak gerekmektedir. Aynı zamanda çocuklardaki iştahsızlık problemini genellikle anne-babanın boşanması gibi psikolojik travmalarda ama en çok da anne ve babanın beslenme konusunda yaptıkları hatalar sonucunda oluşmaktadır. Çünkü çocuğa yemek yeme konusunda baskı yapmak yediği takdirde ödüllendirmek tam aksine yemediğinde ceza vermek işe yaramadığı gibi sorunun daha büyümesine yol açmaktadır" ifadelerini kullandı.
'YEMEK SAATLERİNİ ÇOCUKLARINIZA GÖRE AYARLAYIN'
Özkaya, çocukların aşırı yorgun ve uykulu oldukları zaman iştahlarının da olmadığını belirterek, "Çocukların aşırı yorgun ve uykulu oldukları zaman iştahları olmadığı için yemek saatlerini ona göre düzenlemek gerekmektedir. Sofraya oturmadan önce çocuğunuzla oyun oynayın. Oyun sayesinde neşelenen çocuk yemekten daha fazla keyif almaya başlar. Yemek aralarında çocuğunuza şeker, çikolata, pasta, meyve suyu gibi şekerli yiyecek ve içecekleri kesinlikle vermeyin" dedi.
İştahsız çocukları için anne ve babaların ne yapması gerektiği konusunda da bilgi veren Özkaya şunları söyledi:
"Öncelikle çocuğunuzun sağlıklı gelişmesi için çok yemesi gerekmez, dengeli beslenmesi yeterli olacaktır. Çocuklar anlatılanı değil, gördüğünü taklit eder. Bu yüzden anne-baba ve bakıcı gibi çocuğun bakımından sorumlu kişilerin kendi beslenme davranışlarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Çocuğunuzu diğerleriyle karşılaştırmayın, her bünyenin gereksinimi ve büyüme hızı farklıdır. Çocuğunuzu hiçbir konuda başkaları ile kıyaslamayın Aç olan çocuk eninde sonunda yemek ister, onun kendinin aç olduğunu fark etmesine izin verin. 'Şunu yer misin, bundan da ister misin, belki bunu seversin' gibi sorulardan uzak durun. Yemek sofrada yenir, elinizde tabak oda oda dolaşmayın. Çocuğunuz yemek zamanında mama iskemlesine veya sandalyede oturarak ve aile sofrasına katılarak yemek yemenin sosyal bir olay olduğunu görerek öğrenmelidir. Yemeği televizyon olmayan, dikkatinin dağılmayacağı sessiz bir ortamda yedirin, zamanının güzel geçmesine özen gösterin. Bir şarkı ya da masalla bu süreci neşelendirebilirsiniz. Çocuğunuza yemeğini yemesi için yeterli zaman verin; ancak bu süre yarım saatten fazla olmamalıdır. Sadece öğününde yemek teklif edin, yemek aralarında atıştırmalarına izin vermeyin, zaten küçük olan mideleri çabuk doyuran bu abur, cuburlarla dolacak, açlık hissi ortadan kalkacaktır. Çocuklar 1,5 yaşından sonra çatal kaşık kullanabilirler, dolayısıyla bu yaştan sonra kendi kendine yemesini desteklemek için kaşığı ağzına vermektense, eline verip, yemesini bekleyin. Tabağı tepeleme doldurmak görüntü açısından itici gelebileceği için porsiyonları ufak tutun"DHA-Sağlık Türkiye-Sivas SİVAS, (DHA)
2021-03-01 12:05:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu köye Covid-19 uğramadı Sivas’ın 30 haneli, 101 nüfuslu Eğribucak köyünde bugüne kadar tek bir Covid-19 vakası görülmedi
YEREL HABERLER Bu köye Covid-19 uğramadı Sivas’ın 30 haneli, 101 ...
Rıza Çalımbay: Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız
Rıza Çalımbay: “Hatayspor’dan çekinmiyoruz” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Takımımdan çok memnunum” “İnşallah ligi iyi bir yerde bitireceğiz”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “Hatayspor’dan çekinmiyoruz” Sivasspor ...
Sinema salonları için verilen kapatma kararı uzatıldı Sivas’ta sinema salonlarının faaliyetlerine verilen ara 1 Nisan tarihine kadar uzatıldı
YEREL HABERLER Sinema salonları için verilen kapatma kararı ...
Servet değerinde halı, 90 yıllık halıya 1.5 milyon lira istiyor Sivas’ta Gülhan ailesi tarafından satışa çıkarılan ipek halı ve kilimler fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor
YEREL HABERLER Servet değerinde halı, 90 yıllık halıya 1.5 milyon ...
Sivas yeniden beyaz gelinliğini giydi, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sivas yeniden beyaz gelinliğini giydi, kartpostallık ...
Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
YEREL HABERLER Sivas'ta kar yağışı etkili oluyor
Polis sirenine ceza Sivas’ta polis sireni takılan lüks otomobilin sürücüsü ve sahibine 2 bin 673 lira para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Polis sirenine ceza Sivas’ta polis sireni takılan ...
Sivasspor’da Hatayspor mesaisi başladı
YEREL HABERLER Sivasspor’da Hatayspor mesaisi başladı
Kimliğini yanında bulamadı, sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu Sivas’ta ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (YÖKDİL/2) girecek olan bir aday sınav binası önüne geldiğinde kimliğini yanında bulamadı, aday sınav salonuna alınmayınca gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Kimliğini yanında bulamadı, sınava alınmayınca ...
Sivasspor’un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor’un yenilmezlik serisi 4 maça çıktı
28 Şubat'ın simge isimlerinden Mustafa Coşkun: "28 Şubat FETÖ’nün önünü açtı"
YEREL HABERLER 28 Şubat'ın simge isimlerinden Mustafa Coşkun: "28 ...
Kurtlar, kendilerini görüntüleyen muhabirleri böyle izledi Sivas’ın Zara ilçesi Bolucan köyü mevkiinde iki kurt, bölgede haber çalışması yapan İhlas Haber Ajansı muhabirleri tarafından görüntülendi
YEREL HABERLER Kurtlar, kendilerini görüntüleyen muhabirleri böyle ...
'Ekonomik kayak merkezi', evde kalmak istemeyenlerin tercihi
YEREL HABERLER 'Ekonomik kayak merkezi', evde kalmak istemeyenlerin ...
Tırla otomobil çarpıştı: 2 yaralı Sivas’ta tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Tırla otomobil çarpıştı: 2 yaralı Sivas’ta tırla ...
Yiğidolar ligde 11. beraberliğini aldı
YEREL HABERLER Yiğidolar ligde 11. beraberliğini aldı
Rıza Çalımbay sarı kart gördü
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay sarı kart gördü
Sivasspor’da kaleci Muammer şoku!
YEREL HABERLER Sivasspor’da kaleci Muammer şoku!
Sivasspor’da Erdoğan kırmızı kart gördü! Erdoğan Yeşilyurt, Hatay maçında yok
YEREL HABERLER Sivasspor’da Erdoğan kırmızı kart gördü! Erdoğan ...
Krediyle aldığı büyükbaşları ahırda çıkan yangında öldü
YEREL HABERLER Krediyle aldığı büyükbaşları ahırda çıkan yangında ...
Sivas Belediyespor, Sakarya maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Sakarya maçı hazırlıklarına ...
Ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan telef oldu Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir ahırda meydana gelen yangında 18 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Ahırda çıkan yangında 18 büyükbaş hayvan telef ...
Onlarca mezar taşını tahrip etti, nedenini kimse anlamadı Sivas’ta aklı dengesi bozuk bir kişi girdiği sıralı mezarlıkta bulunan onlarca mezar taşını tahrip etti, yaptığı eylemin nedenini hiç kimse anlamadı
YEREL HABERLER Onlarca mezar taşını tahrip etti, nedenini kimse ...
Doğum yapmak üzere olan eşini hastaneye yetiştirmek isterken kaza yaptı
YEREL HABERLER Doğum yapmak üzere olan eşini hastaneye yetiştirmek ...