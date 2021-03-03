Sivasspor ligde 12. beraberliğini aldı

A. Hatayspor ile Süper Lig’de 26. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 12. beraberliğini elde etti.

Sivasspor, Hatayspor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig’de 26. maçına çıktı. Sahadan 11 eşitlikle ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 12. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 7 galibiyet, 7 yenilgi aldı. Sivasspor, ligin üçüncü haftasında MKE Ankaragücü ile 00, yedinci haftasında Hatayspor ile 11, dokuzuncu haftasında Fatih Karagümrük ile 11, on birinci haftada Trabzonspor ile 11, on ikinci haftada Antalyaspor ile 11, on altıncı haftada Denizlispor ile 22, on yedinci haftada Yeni Malatyaspor ile 22, on dokuzuncu haftada Başakşehir ile 11, yirminci haftada Fenerbahçe ile 11, yirmi üçüncü haftada BB Erzurumspor ile 00 ve yirmi altıncı haftada da Rizespor ile 00 berabere kalmıştı.

Yiğidolar bu sezon oynadığı 25 mücadelede 30 gol atarken, kalesinde ise 35 gol gördü.

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