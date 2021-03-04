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Kuralları ihlal edenlere ceza STSO Başkanı Mustafa Eken iş yerlerini açan esnaflara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatarak, kuralları 2 kez ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağını söyledi

İHA

Kuralları ihlal edenlere ceza STSO Başkanı Mustafa Eken iş yerlerini açan esnaflara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatarak, kuralları 2 kez ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağını söyledi

STSO Başkanı Mustafa Eken iş yerlerini açan esnaflara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatarak, kuralları 2 kez ihlal edenlere cezai işlem uygulanacağını söyledi.
Kabine toplantısının ardından kontrollü normalleşme süreci başladı. 81 il risk gruplarına göre renklendirilirken Sivas orta riskli iller arasında yerini aldı. Kentte kafe, restoran ve kıraathane gibi işletmeler sabah 07.00’den akşam saat 19.00’a kadar yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başladı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken iş yerlerini açan esnafları maske, mesafe ve hijyen konusuna uyulması gerektiği hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Eken, “Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte oluşacak rehavetin sonuçları çok daha ağır olabilir. Virüsün etkisini yitirmediğini unutmamamız gerekiyor. Uzun bir aranın ardından işyerlerini açan esnaflarımız, dikkatli olmalı ve kurallara son derece hassasiyet göstermeliler. 2 kez kuralları ihlal eden işletmelere cezai işlem uygulanacak. Eğer ihmal devam ederse işyeri kapatılacak. Bu süreçte farklı mağduriyetler yaşanmaması için işletmelerimiz kurallara uymalı, uymayanlara da ikazlarını yapmalı. Bu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.
"Esnaflarımızı sevindirecek kararların alınması bizleri gerçekten mutlu etti''
Başkan Eken, esnafları sevindirecek kararların alınmasına kendilerinin de sevindiklerini belirterek, “Esnaflarımızı sevindirecek kararların alınması bizleri gerçekten mutlu etti. Ancak kısıtlama ve yasakların esnetilmesi her şey normale döndü anlamına gelmiyor. İlimizde yine salgınla mücadele devam ediyor. Bu konuda da oldukça temkinli olmalıyız. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Rehavete kapılırsak, vaka sayılarımız artacaktır. Bu da yeni kısıtlamalar ve yasakları beraberinde getirecektir. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalıyız. Özellikle esnaflarımız bu konuda çok daha fazla duyarlı olmalılar. Eğer vaka sayısı artarsa yasaklar geri gelecek. Bu olumsuz durum hepimizi etkileyecek. Türkiye haritasında sarı alanda yer alan Sivas turuncu alana geçtiğinde yasak ve kurallar devreye girecek. El birliği ile daha fazla dikkat ederek mavi seviyeye inmemiz gerekli. Vaka sayısı en az düşük iller arasına girdiğimizde ilimizdeki bütün iş yerleri açılır. Bu durumda bizlere bağlı tedbirlere uyacağız. Tedbiri elden bırakmadan daha iyi günlere adım adım ilerleyeceğiz. Restoran, lokanta ve kıraathaneler gibi işyerlerimiz yüzde 50 kapasite ile sabah 07:00 ila 19:00 arasında hizmet verebilecek. Yine nikah ve nikah merasimlerine 100 kişi katılabilecek. Hafta Sonu sokağa çıkma kısıtlaması da ortadan kalkmış durumda. Bu durum küçük esnafa adeta can suyu olacak. Sivaslı kardeşlerimiz kurallara şimdiye kadar ciddi bir şekilde uydular. Hepsinden Allah razı olsun. Ancak az daha dişimizi sıkarsak bu salgın illetinden tamamen kurtulacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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