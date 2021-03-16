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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor sağanak yağmur altında çalıştı

İHA

Sivasspor sağanak yağmur altında çalıştı

DG Sivasspor, bugün sağanak yağmur altında yaptığı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, geniş alan çok pas ve çabukluk çalışmasının ardından son bölümde ise çift kale maç yaptı. Kırmızıbeyazlıllar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Göztepe ile Sivasspor 20 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.

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