Sivas’ta kar kürüme aracı devrildi: 2 yaralı

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Sivas’ta kar kürüme aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, SivasTokat karayolu Çamlıbel tepesi yakınlarında meydana geldi. Oğuzhan G. idaresindeki Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü Çamlıbel Bakımevine ait kar kürüm aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sivas yönünde kar kürüme çalışması yaparken devrilen araçtan sürücü ile birlikte yanındaki şahıs yaralı olarak kurtuldu. Hafif şekilde yaralan özel şirket çalışanları sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri buzlanma olan yolda başka bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

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