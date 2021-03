Rıza Çalımbay: Taraftarsız maçlar tatsız tuzsuz

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay maçların seyircili oynanmasını istediklerini belirterek, "Taraftarsız oynanan maçlar tatsız tuzsuz oluyor. Taraftarlar yok ama iki takımın da yedekleri ve yöneticileri var. Bazı maçlarda taraftar var gibi zannediyorsunuz. İnanılmaz şekilde bağırıyorlar" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Sonrasında 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, geniş alan çok pas ve çabukluk çalışmasının ardından son bölümde çift kale maç yaptı.

'GÖZTEPE KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ'

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Biz ligde beklediğimiz yerde değiliz. Bunun da nedenlerini tek tek açıklamamıza gerek yok. Çünkü çok uzun sürer. Bu sene çok yoğun geçti. Kendi adımıza çok sıkıntılı bir süreç geçti. Zaman zaman zorlandığımız anlar oldu. Sakatlık, cezalılar, hastalık hemen hemen hepsini yaşadık. Başka sıkıntımız olmadı. Şehir olarak çok iyi, çalışma ortamımız gayet iyi, sıkıntımız yok. Devre arası transferleri de olumlu şekilde yapabilirdik ancak yapamadık. Çünkü devre arası transfer yapmak çok zor. Yapabildiğimizi yapmaya çalıştık. Zaman zaman sezon içerisinde sıkıntılar yaşadık. Şu anda bulunduğumuz yer istediğimiz bir yer değil. Daha da yukarısını istiyoruz. Bu yüzden Göztepe maçı bizim için final niteliğinde ve dönüm maçımız. Bütün herkes bunun farkında. Son maçlarımızda da iyi mücadele ediyoruz. Tek sıkıntımız bizim Göztepe maçı ve ondan sonra verilen ara. Milli maçtan önce oynanan maçlarda çok iyi şekilde konsantre olmak gerekiyor. Göztepe maçı bizim için çok önemli bir maç. Kazanmamız gereken bir maç. Eksiklerimiz var ama elimizdeki kadro da iyi oynuyor. Tek amacımız puan ya da puanlarla dönmek. Ben takımıma güveniyorum, inanıyorum. Ne kadar sıkıntılar yaşasak da en iyi şeyleri yapmak istiyoruz. Benim bu seneki amacım Sivasspor´un ligi çok iyi bir yerde bitirmesi" dedi.

'TARAFTAR OLURSA ÇOK MEMNUN OLURUZ'

Taraftar ile bir an önce buluşmak istediklerini söyleyen Çalımbay, "Biz pandemiden önce kendi sahamızda hiç mağlubiyet almadık. Taraftarımızla gerçekten çok iyi bütünleşmiştik. Sonra her takımın yaşadığı şanssızlığı yaşadık. Taraftarsız oynanan maçlar tatsız tuzsuz oluyor. Yeni bir şey çıktı, en kötüsü de o. Taraftarlar yok ama iki takımın da yedekleri ve yöneticileri var. Bazı maçlarda taraftar var gibi zannediyorsunuz. İnanılmaz şekilde bağırıyorlar. Her ses de duyuluyor. Hakemlere bağıranlar çok oluyor. Seyirci olmadığı zaman onlar sorun yaratıyor. İnşallah seyirci alınırsa, tabii ki belirli aralıklarla seyirci alabilirlerse bu da ev sahibi takımlar için avantaj olabilir. Buradaki kararı verecek olan Sağlık Bakanlığı. Bizim artık daha fazla duyarlı olmamız gerekiyor. Herkese örnek olmamız gerekiyor. Öyle bir şey olursa çok memnun oluruz ama en küçük riski almadan yapılırsa olabilir" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

