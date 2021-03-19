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MHP’de 4 Sivaslı’ya önemli görev MHP 13. Olağan Kurultayında Avukat İlker İpek MDK’ ya seçilirken, Ahmet Özyürek, Hayati Arkaz, ve Volkan Uygunuçarlar MYK’ya seçildi

İHA

MHP’de 4 Sivaslı’ya önemli görev MHP 13. Olağan Kurultayında Avukat İlker İpek MDK’ ya seçilirken, Ahmet Özyürek, Hayati Arkaz, ve Volkan Uygunuçarlar MYK’ya seçildi

MHP 13. Olağan Kurultayında Avukat İlker İpek MDK’ ya seçilirken, Ahmet Özyürek, Hayati Arkaz, ve Volkan Uygunuçarlar MYK’ya seçildi.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 13. Olağan Kurultayı yapıldı. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin güven tazelediği seçimler sonrasında Merkez Yönetim Kurulu(MYK) ve Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) listelerinde değişime gidildi. 27. Dönem Sivas Milletvekili adayı olan Avukat İlker İpek, MHP’nin 13. Olağan Kurultayı’nda Merkez Disiplin Kuruluna seçildi. MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz ve MHP Sivas Milletvekili adayı Dr. Volkan Uygunuçarlar ise Merkez Yürütme Kuruluna seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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