Saraya at yetiştirilmişti, çalışmalar hızla sürüyor Sivas Valiliği himayelerinde Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "Hamidiye Kültür Parkı" olarak hizmet verecek olan tarihi aygır depoları ve çevresindeki alanda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Sivas Valiliği himayelerinde Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen "Hamidiye Kültür Parkı" olarak hizmet verecek olan tarihi aygır depoları ve çevresindeki alanda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

2020 yılı içerisinde yapımına başlanan Hamidiye Kültür Parkı'nda çalışmalar sürüyor. Osmanlı sultanlarından 2'nci Abdulhamid döneminde saraya at yetiştiren tarihi haraların restore edildiği alanda inşa edilen projenin, 4 Eylül'de açılması planlanıyor. Aralarında tescilli yapıların da bulunduğu haralar bölgesinde uygulanan ve 250 bin metrekare alanda 11 tescilli yapının ve 22 özgün projenin de bulunduğu Hamidiye Kültür Parkı, tamamlanma aşamasına geldi. Bölgede; Savaş Atları Müzesi, Tarım Müzesi, Hediyelik Eşya Satış Birimi, Hara Kafe, Hara Restaurant, Abdülhamit Han Anı Evi, Hamidiye Kültür Parkı, Kitap Kafe, Organik Pazar Alanı, Nuri Demirağ Havacılık ve Gök Bilim Merkezi, Minia Sivas, Çadır Restaurant, Muzaffer Sarısözen Sanat Konağı, Kır Kahvesi, Ferhan Butik Otel, Kapalı ve Açık Manej, Engelli Aktif Yaşam Merkezi, Egzotik Park, At Ahırları, Müsabaka Alanı ve Macera Parkı yer alacak. Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen ve tüm hızıyla devam eden projenin, Sivas Kongresi’nin yıl dönümü olan 4 Eylül tarihinde açılması hedefleniyor.

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