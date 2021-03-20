Yiğidolar ligde 9. kez kazandı!

Göztepe karşısında 53 kazanarak puanını 40’a yükselten DG Sivasspor, Süper Lig’deki 29. maçında 9. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Göztepe maçıyla birlikte Süper Lig’de 29. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 53 galip ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 9. galibiyetini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 13 beraberlik, 7 yenilgi aldı.

Kırmızıbeyazlılar, ligin 2. haftasında BB Erzurumspor’u 20, ligin 5. haftasında Kayserispor’u 31, ligin 13. haftasında Konyaspor’u 10, 14. haftada Gençlerbirliği’ni 31, 18. haftada da Gaziantep FK’yı 21 mağlup ederek ligin ilk yarısını 5 galibiyetle tamamlamıştı. 24. haftada Ankaragücü’nü 41 yenen Sivasspor, 26. haftada ise Kayserispor’u 20 yenmişti. 30. haftada ise Karagümrük’ü 10 mağlup eden kırmızıbeyazlılar, Göztepe karşısında 53 kazanarak bu sezon 9. galibiyetine imza attı ve puanını 40’a yükseltti.

Yiğidolar bu sezon oynadığı 29 mücadelede 37 gol atarken, kalesinde de 35 gol gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.