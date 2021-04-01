Bakkaldaki sigaraları ve parayı çalan hırsız kayıplara karıştı

Sivas’ta bir bakkaldan sigara ve kasada bulunan bir miktar parayı çalan hırsız kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay, Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan Hakkı Özüpek’e ait bakkalda meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen Özüpek, sigaraların ve kasada bulunan bir miktar paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler iş yerinde parmak izi çalışması yaptı. Şüpheli, iş yerinden yaklaşık 3 bin liralık hırsızlık yaptı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.

Hakkı Özüpek, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde kapıyı açık vaziyette bulduğunu belirterek, “Ben akşam 8’de kapattım gittim. Sabah 7 buçukta geldiğimde kapı açılmıştı. Sigaram çoktu, toplayıp götürmüşler. Biraz da para vardı” dedi.

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