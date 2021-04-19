Yemek kavgasında eşini öldürmüş adliyeye sevkinde “Pişmanım” demişti, tutuklandı Sivas'ta iftar öncesi yaşanan yemek tartışması yüzünden 8 çocuğunun annesini 4 bıçak darbesiyle öldüren Rahmi Parlak, tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yemek kavgasında eşini öldürmüş adliyeye sevkinde “Pişmanım” demişti, tutuklandı Sivas'ta iftar öncesi yaşanan yemek tartışması yüzünden 8 çocuğunun annesini 4 bıçak darbesiyle öldüren Rahmi Parlak, tutuklandı

İHA

Yemek kavgasında eşini öldürmüş adliyeye sevkinde “Pişmanım” demişti, tutuklandı Sivas'ta iftar öncesi yaşanan yemek tartışması yüzünden 8 çocuğunun annesini 4 bıçak darbesiyle öldüren Rahmi Parlak, tutuklandı

Sivas'ta iftar öncesi yaşanan yemek tartışması yüzünden 8 çocuğunun annesini 4 bıçak darbesiyle öldüren Rahmi Parlak, tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz gün iftara dakikalar kala kent merkezi Karşıyaka Mahallesi 62. Sokakta bulunan tek katlı evde meydana gelmişti. 60 yaşındaki Rahmi Parlak ve 60 yaşındaki Mevlüde Parlak çifti, iftar öncesinde "yemek yapma" meselesi yüzünden tartışmış ve öfkeli koca 8 çocuğunun annesini 4 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan zanlı Rahmi Parlak, il emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere "Pişmanım" diyen Parlak, tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi 3 eksik!
YEREL HABERLER Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi 3 eksik!
'Yemek' tartışmasında eşini öldüren şüpheli adliyede
YEREL HABERLER 'Yemek' tartışmasında eşini öldüren şüpheli adliyede
Zara’da 10 bin 780 dekar toprak suyla buluşacak Zara’da yapımı devam eden Akören Sulama projesi ile 10 bin 780 dekar tarım arazisi suyla buluşacak
YEREL HABERLER Zara’da 10 bin 780 dekar toprak suyla ...
Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek minarelerden sürdürülüyor Sivas’ta Ramazan ayına özel 5 asırlık gelenek Covid-19 engeline takıldı, geleneğin bozulmamasını isteyen Sivaslılar çareyi ilahiyi minare hoparlöründe seslendirilmekle buldu
YEREL HABERLER Covid-19 engeline takılan 5 asırlık gelenek ...
8 çocuğunun annesini yemek tartışması sonrası öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER 8 çocuğunun annesini yemek tartışması sonrası öldüren ...
Sosyal Koruma Kalkanı'ndan Sivas’a 226 milyon liraya yakın destek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; geçtiğimiz yıl korona virüs salgınının başladığı Mart ayından 15 Nisan 2021 tarihine kadar olan süreçte Sivas’ta Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında ihtiyaçlılara 225 milyon 854 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı.
YEREL HABERLER Sosyal Koruma Kalkanı'ndan Sivas’a 226 milyon liraya ...
İftarda yemek kavgası kanlı bitti, 8 çocuğunun annesini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER İftarda yemek kavgası kanlı bitti, 8 çocuğunun ...
İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER İftar öncesi 'yemek' nedeniyle tartıştığı eşini ...
Sivas Belediyespor’da Eyüpspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor’da Eyüpspor maçı hazırlıkları ...
Çalımbay: “Beşiktaş maçı için tedbirimizi alacağız" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız” “Hakan Arslan’ın cezası için itirazda bulunduk”
YEREL HABERLER Çalımbay: “Beşiktaş maçı için tedbirimizi ...
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Takımıma güveniyorum
YEREL HABERLER Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Takımıma ...
Yiğidolar, Beşiktaş maçına moralli hazırlanıyor
YEREL HABERLER Yiğidolar, Beşiktaş maçına moralli hazırlanıyor
Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Bu sokaktaki tüm esnaf kadın Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan ve Hüma Hatun Sokağı olarak adlandırılan sokakta sadece kadınlar esnaflık yapıyor
YEREL HABERLER Bu sokaktaki tüm esnaf kadın Sivas’ın Divriği ...
Askıda ekmeğe 3 bin ekmekle destek verdiler Sivas’ta bir pide fırınının Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için başlattığı askıda ekmek kampanyasına yardımseverler 3 bin ekmeklik destek verdi
YEREL HABERLER Askıda ekmeğe 3 bin ekmekle destek verdiler Sivas’ta ...
Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
Sivasspor ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına ...
Diyetisyenden ramazan formülü: Beslen, dinlen, beslen
YEREL HABERLER Diyetisyenden ramazan formülü: Beslen, dinlen, beslen
Sivaslı sporcu güreşte Türkiye 2.’si oldu
YEREL HABERLER Sivaslı sporcu güreşte Türkiye 2.’si oldu
Kayode’nin Başkent şansı!
YEREL HABERLER Kayode’nin Başkent şansı!
Rıza Çalımbay’ın Ankara takımlarına şansı tutuyor
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay’ın Ankara takımlarına şansı tutuyor
Sivasspor 12 maçtır namağlup
YEREL HABERLER Sivasspor 12 maçtır namağlup
Köpeklerde korkan vaşak ağaca tırmandı Sivas’ta köpeklerden korkup kaçarak ağaca tırmanan vaşak görenlerde şaşkınlığa neden oldu
YEREL HABERLER Köpeklerde korkan vaşak ağaca tırmandı Sivas’ta ...