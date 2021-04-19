Sivasspor ile Beşiktaş 30. randevuda

Süper Lig’in 36. haftasında karşı karşıya gelecek olan DG Sivasspor ile Beşiktaş, 30. kez rakip olacak.

Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig’in 36. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 30. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 29 mücadelede Sivasspor'un 10, Beşiktaş'ın 14 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 74 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 33 kez havalandırırken, kalesinde ise 41 gol gördü. İki takım arasında en son oynanan bu sezonun ilk yarısındaki maç Beşiktaş'ın 30 üstünlüğü ile sona ermişti.



00’lık sonuç yok!

Taraflar arasındaki 29 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. İki takım da geride kalan maçlarda 6'şar kez gol yollarında suskun kalırken, 00'lık sonuca ise hiç rastlanmadı.

Sivasspor ile Beşiktaş arasında ligde geride kalan 29 maçta alınan skorlar şöyle:



20052006 Sezonu

Sivasspor Beşiktaş: 13

Beşiktaş Sivasspor: 01



20062007 Sezonu

Beşiktaş Sivasspor: 01

Sivasspor Beşiktaş: 01



20072008 Sezonu

Beşiktaş Sivasspor: 12

Sivasspor Beşiktaş: 12



20082009 Sezonu

Beşiktaş Sivasspor: 11

Sivasspor Beşiktaş: 11



20092010 Sezonu

Sivasspor Beşiktaş: 01

Beşiktaş Sivasspor: 22



20102011 Sezonu

Beşiktaş Sivasspor: 21

Sivasspor Beşiktaş: 10



20112012 Sezonu

Beşiktaş Sivasspor: 31

Sivasspor Beşiktaş: 11



20122013 Sezonu

Beşiktaş Sivasspor: 01

Sivasspor Beşiktaş: 01



20132014 Sezonu

Beşiktaş Sivasspor: 11

Sivasspor Beşiktaş: 30



20142015 Sezonu

Beşiktaş Sivasspor: 32

Sivasspor Beşiktaş: 01



20152016 Sezonu

Beşiktaş Sivasspor: 20

Sivasspor Beşiktaş: 12



20172018 Sezonu

Sivasspor Beşiktaş: 21

Beşiktaş Sivasspor: 51



20182019 Sezonu

Beşiktaş Sivasspor: 12

Sivasspor Beşiktaş: 12



20192020 Sezonu

Sivasspor Beşiktaş: 30

Beşiktaş Sivasspor: 12



20202021 Sezonu

Beşiktaş Sivasspor: 30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.