Sivas'ta binanın sıvası yola döküldü; 1 kişi yaralandı



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, iş merkezinin yüzeyinde bulunan sıvaların bir bölümü kopup, kaldırıma ve yola döküldü. Bu sırada kaldırımdan geçen 1 kişi, hafif yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, kent merkezinde Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. Caddedeki Terziler Çarşısı binasının 2'nci katının yüzey kısmında bulunan sıva parçaları, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kopup, kaldırıma ve yola döküldü. Bu sırada kaldırımdan geçen ve ismi öğrenilemeyen kişi, hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Parçaların bir süre daha kopmaya devam ettiği binanın etrafında güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekipleri, kopması muhtemel parçaları merdivenle temizledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-04-20 12:18:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.