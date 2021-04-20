Kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi, bir çok evin çatısı uçtu Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına bir çok evin çatısını uçurdu, maddi hasar oluştu

Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına bir çok evin çatısını uçurdu, maddi hasar oluştu.

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 90 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle Fatih Mahallesi Merakum Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın çatısının bir kısmı uçtu. Bir kısmı yere düşen çatı sonrası vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Çatının üzerinde bulunan işçiler çatının bir kısmını halatla bağlayarak uçması engellendi. Üniversite TOKİ mevkiinde de bir apartmanın çatısından kopan parçalar yola devrildi. Kent merkezine 39 kilometre uzaklıkta bulunan Ulaş ilçesinde de bir samanlığın çatısı uçtu. Şiddetli rüzgarın devam ettiği kentte bir çok yerden çatı uçması ihbarları yapıldı. Herhangi bir yaralanma olmadı.

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