Sivasspor, yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı

Süper Lig’in 38. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 10 yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça yükseltti.

Süper Lig’in 38. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor’u 10 yenen Sivasspor, ligde toplamda 13. galibiyetine imza attı. Bu sonuçla Sivasspor, ligdeki puanını da 55’e yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021’de deplasmanda Alanyaspor’a 31 yenilen Yiğidolar, bu karşılaşmanın ardından yenilgi yüzü görmedi. Kırmızıbeyazlı takım, bugün sahasında Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla birlikte yenilmezlik serisini ise 15 maça yükseltti. Kırmızıbeyazlı ekip, bu süreçte 8 galibiyet ve 7 beraberlikle 31 puan elde etti.

Sivasspor ayrıca bu sezon 49 gol atarken, kalesinde ise 41 gole engel olamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.