Yaralı karacaya Jandarma şefkati Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde Jandarma ekipleri yol kenarında buldukları yaralı karacayı tedavi etti

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Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde Jandarma ekipleri yol kenarında buldukları yaralı karacayı tedavi etti.

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Gökdere Jandarma Karakolunda görevli ekipler yol kenarında yaralı bir karaca buldu. Ekipler yaralı karacayı alarak yarasını sardı. Jandarma ekipleri tarafında tedavi edilen karacaya, sağlığına kavuşmasının ardından tekrar doğaya bırakıldı.

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