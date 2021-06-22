Sivas’ta kütüphanelere üye sayısı 90 bin kişiyi aştı Sivas’ta bulunan kütüphanelerden 2020 yılında yararlanan kişi sayısını 311 bin 947 olarak açıklandı. Kütüphanelere üye olan kişi sayısının 90 bin 823 olduğu Sivas´ta ödünç verilen materyal sayısı ise 96 bin 346 olarak tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini yayımladı. TÜİK verilerine göre Sivas´ta bulunan kütüphane sayısı 28 olarak kayıtlara geçti. Kent genelindeki kütüphanelerde bulunan toplam kitap sayısı 478 bin 275 olarak tespit edilirken kütüphaneden yararlanan kişi sayısı da 311 bin 947 kişi olarak belirlendi.

2020’de kütüphanelere üye olan kişi sayısının 90 bin 823 olduğu Sivas´ta ödünç verilen materyal sayısı da 96 bin 346 olarak tespit edildi.

TÜİK; kütüphanelerde bulunan kitapların konularına göre dağılımını da açıkladı. Sivas´ta halk kütüphanelerinde bulunan 478 bin 275 adet kitabın 205 bin 686’sını edebiyat ve retorik, 11 bin 569’unu felsefe ve psikoloji, 24 bin 794’ünü din, 77 bin 785´ini sosyal bilimler, 12 bin 36’sını dil ve dilbilim, 12 bin 402’sini doğa bilimleri ve matematik, 15 bin 35’ini uygulamalı bilimler ve teknoloji, 18 bin 337’sini sanat, 54 bin 808’ini coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler, 45 bin 823’ünü ise genel kitaplar oluşturdu.

TÜİK, dillerine göre halk kütüphanelerindeki yazma ve basma eser sayıları ile ilgili derlediği bilgileri de kamuoyu ile paylaştı. Sivas´ta halk kütüphanelerinde bulunan yazma ve basma 459 bin 194 adet kitabın 452 bin 478'ini Türkçe kalanını ise İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça ve Farsça eserler oluşturdu.

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