Uyuz gölü S.O.S veriyor, uyuzlar endişeli Sivas'ta uyuz hastalığına iyi geldiğini düşünülen ve hastaların yaz-kış akın ettiği Uyuz gölü, düşen su seviyesi ile endişelendirdi

Sivas'ta uyuz hastalığına iyi geldiğini düşünülen ve hastaların yazkış akın ettiği Uyuz gölü, düşen su seviyesi ile endişelendirdi.

Sivas kent merkezine 45 km uzaklıkta bulunan Gümüşdere köyü sınırları içerisinde bulunan Uyuz gölünün, uyuz başta olmak üzere sedef ve egzama gibi birçok hastalığa da iyi geldiği düşünülüyor. Göl, yaz ve kış aylarında da hastaların akınına uğruyor. Her geçen yıl göl suyunun biraz daha azalması ise hem köy sakilerini hem de hastaları endişelendiriyor.



Su seviyesinin azalması endişelendiriyor

Gümüşdere eski muhtarı Veli Karavelioğlu, yer altında oluştuğunu düşündükleri bir çatlak ve göl suyunun tarla sulamasında kullanıldığı için su seviyesinin düştüğünü belirterek, "Suyun derinliği önceden, suyun önü açılmadan önce 78 metre derinliği vardı. Şimdi önünü açtık tarları sulanıyor. Şuan 56 metre anca var” dedi.

Göl suyunun yer altından kendiliğinden yüzeye çıktığını kaydeden Karavelioğlu, “Göl kendi kaynıyor, kendi kayboluyor olduğu yerde. Yazın 19 derece, kışın 20 dereceye çıkıyor. Kışın daha sıcak oluyor. Türkiye’den buraya gelmeyen yok ve şifa bulanlarda bana geri dönüş yapıyor. Şifası illaki; kaşıntı, cilt hastalıkları, uyuz, egzama illaki kaşıntı. Burada önceden Erzincan’dan, Kayseri’den, Sivas’tan bu çevredeki illerden buraya uyuz keçi getirirlerdi ben çocukken. Biz uyuz keçileri bu göle atardık. Bu göle giren keçilerin uyuzu geçiyordu" diye konuştu.



"Tavsiye üzerine geldik"

Vahdettin Erol, göle tavsiye üzerine geldiklerini söyleyerek, “Gümüşdere’ye bağlı ‘Uyuz Çermiği’ olarak biliniyor burası. Şu an Türkiye’de çok bilinen bir yer olmamakla birlikte birçok hastalığa iyi geliyor. Egzamaya, kaşıntıya, deri hastalıklarına iyi geliyor. Bizde tavsiye üzerine geldik, bende uyuz olduğundan değil ama Sivas’ta yüzülecek yer yok, yüzmek için geldik biz” dedi.



Turizme kazandırılması bekleniyor

Köy sakinlerinden Bekir Bozkaya da gölün korunması gerektiğini belirterek, “Bu su Gümüşdere köyünde bulunuyor, kaşıntıya iyi geliyor. Buranın turizme kazandırılması gerekiyor. Bugün yaklaşık 100150 araç geldi. Sadece erkekler değil bayanlar da geliyor buraya. Buraya bayanlar geliyor giriyor ve erkekler de aynı yere giriyor. Bunun için bayanlar için, erkekler için ayrı yer yapılması gerekir. Turizme kazandırılması için buraya bir an önce el atılmasını istiyoruz” dedi.

