Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor

DG Sivasspor, 20212022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızıbeyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını kampın ikinci gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda bir grup kamp yapılan otelin yanında bulunan gölet etrafında, bir grup ise sahada dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yiğidolar akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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