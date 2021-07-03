Başkan Çiftçi minik misafirlerini ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Çiftçi minik misafirlerini ağırladı

İHA

Başkan Çiftçi minik misafirlerini ağırladı

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Sivas Sevgi Evlerinde konaklayan minikleri Gürün’de misafir etti.
Çiftçi minik misafirlerini ilk olarak Belediye Meclis Salonu’nda ağırladı. Çocuklarla tek tek görüşüp sohbet etti. Çocuklarla birlikte Gökpınar gölü ve Şuğul kanyonunu gezdi. Günün sonunda yemek ikramında bulundu. Çiftçi, çocukların devletin şefkatli elinden sonra kendilerine emanet olduğunu belirtip, “Bu çocuklar önce devletimizin şefkatli kollarına sonra da bizlere emanettir. Onların her alanda başarılı bir genç olarak toplumumuzda saygın bir yere gelmesi en büyük arzumuzdur. Onun için bu süreçte bize nasıl bir görev verilirse bu görevi en nitelikle bir şekilde yerine getirme azmi ve kararlığı içerisinde olduğumuzu bilmenizi isterim. Her bir çocuğumuza başarılar diliyor ve onlara bu ortamı sağlayan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor yeni sezona hazırlanıyor
Kangalların soğuk duş keyfi Kavurucu sıcaklarda soğuk banyo ile serinleyen yavru kangalların mutluluğu renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Kangalların soğuk duş keyfi Kavurucu sıcaklarda soğuk ...
Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü 4 yaralı
Hurman Çayı'na kırmızı benekli alabalık bırakıldı Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Akdere Köyü'nde Hurman Çayı'na 10 bin 500 kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı.
YEREL HABERLER Hurman Çayı'na kırmızı benekli alabalık ...
10 bin yıllık uygulama yanlış yapılırsa cinselliği bitiriyor
YEREL HABERLER 10 bin yıllık uygulama yanlış yapılırsa cinselliği ...
Sivas'ta aşılama oranı yüzde 60 oldu
YEREL HABERLER Sivas'ta aşılama oranı yüzde 60 oldu
Sevindiren tablo, aşılama yüzde 60 oranına ulaştı Sivas'ta korona virüsle mücadele kapsamında Sivas’ta aşılama oranı yüzde 60 seviyelerine ulaştı
YEREL HABERLER Sevindiren tablo, aşılama yüzde 60 oranına ...
Madımak olayında hayatını kaybedenler anıldı Sivas’ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak otelinde yaşanan olaylarda hayatlarını kaybeden 37 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı
YEREL HABERLER Madımak olayında hayatını kaybedenler anıldı Sivas’ta ...
Madımak olayında hayatını kaybedenler anıldı Sivas’ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak otelinde yaşanan olaylarla hayatlarını kaybeden 37 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı
YEREL HABERLER Madımak olayında hayatını kaybedenler anıldı Sivas’ta ...
SCÜ eğitime hız kazandırıyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), online jüri ismi verilen çevrim içi sınav sistemi ile lisansüstü sınavları online olarak gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER SCÜ eğitime hız kazandırıyor Sivas Cumhuriyet ...
Din görevlileri bir araya geldi Sivas İl Müftülüğü tarafından organize edilen Bölgesel Din Görevlileri Cami Toplantısının ilki gerçekleştirildi. 32 caminin görevlilerinin katıldığı toplantıda yürütülen çalışmalar ele alındı.
YEREL HABERLER Din görevlileri bir araya geldi Sivas İl Müftülüğü ...
TDV, Sivas’ta kurban bağış standı açtı Sivas kent meydanında Türkiye Diyanet Vakfı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu tanıtım ve bağış standı açıldı.
YEREL HABERLER TDV, Sivas’ta kurban bağış standı açtı Sivas kent ...
Başkan Deveci Ankara’da Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Fatih Deveci, şehit ailelerinin istek ve taleplerinin giderilmesi için Ankara’ya gitti
YEREL HABERLER Başkan Deveci Ankara’da Sivas Şehit Aileleri ve ...
Zara'da uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
YEREL HABERLER Zara'da uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
Sivas Olaylarının 28'inci yılında, hayatını kaybedenler anıldı (2)
YEREL HABERLER Sivas Olaylarının 28'inci yılında, hayatını ...
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Sivas Olaylarının 28'inci yılında, hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Sivas Olaylarının 28'inci yılında, hayatını ...
Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor’da
YEREL HABERLER Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor’da
Kandil Sırtı koruma altına alındı Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kalın köyünde bulunan Kandil Sırtı, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edildi
YEREL HABERLER Kandil Sırtı koruma altına alındı Sivas’ın Yıldızeli ...
Kavgayı görüntülemek isteyen gazetecilere polisten sert müdahale
YEREL HABERLER Kavgayı görüntülemek isteyen gazetecilere polisten ...
Polisler görevini yapan gazetecileri tartakladı Sivas Valisi Salih Ayhan: "Basının haber alma ve yayma özgürlüğü engellenemez. Yaşanan olayın sorumluları hakkında gereken inceleme yapılacaktır" Sivas’ta iki gurup arasında yaşanan kavgayı görüntülemek isteyen gazeteciler, tarafların değil polislerin saldırısına maruz kaldı
YEREL HABERLER Polisler görevini yapan gazetecileri tartakladı Sivas ...
Mezuniyet fotoğraf çekiminden dönerken kazada yaralanan 4 liseli taburcu oldu
YEREL HABERLER Mezuniyet fotoğraf çekiminden dönerken kazada ...
Yanan otomobil paniğe neden oldu Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde aniden başlayan yangın paniğe neden oldu.
YEREL HABERLER Yanan otomobil paniğe neden oldu Sivas'ın Suşehri ...
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı Sivas’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe ...