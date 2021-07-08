Sivasspor günü tek çalışmayla tamamladı

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SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 7'nci gününde Bolu'nun Gerede ilçesindeki Kaya Green Park'ta öğlen saatlerinde tek antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise çift kale maç gerçekleştirdi.

Kampı ziyaret eden Büyük Birlik Partisi Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, BBP Yüksek Danışma Kurulu Üyesi Türk Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Emin Serin ve BBP MKYK Üyesi ve Türk Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Halil Yıldırım, antrenman öncesi baklava ikramında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüsü

-BBP'lilerin ziyaretiDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-07-08 15:29:41



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