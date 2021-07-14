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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

İHA

Samanlıkta çıkan yangın korkuttu

Sivas’ın Ulaş ilçesinde çıkan samanlık yangını paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre yangın, Sivas’ın Ulaş ilçesine bağlı Akkaya köyünde Bekir Şahin’e ait samanlıkta meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle samanlıkta başlayan yangın kısa sürede tüm samanlığı sardı. Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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