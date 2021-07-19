Sivasspor’da Aaron şoku! 6 ay yok

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor’un deneyimli oyuncusu Aaron Appindangoye’nin sağ aşil tendonu tekrar yırtıldı. Gabonlu oyuncunun 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Bolu’nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da, sakatlık şoku yaşandı. Futbolcu Erdoğan Yeşilyurt’un ardından defans oyuncusu Aaron Appindangoye’den kötü haber geldi. 29 yaşındaki futbolcunun sağ aşil tendonu yırtıldı. Aynı yerden bir kez daha ameliyat edilecek olan Aaron’un 6 ay sonra yeşil sahalara dönebileceği öğrenildi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’da konu ile ilgili, “Aaron Appindangoye’yi 6 ay daha göremeyeceğiz. Maalesef sakatlık geçirdi” demişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.