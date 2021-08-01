Sivas'ta KPSS heyecanı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)-SİVAS'ta kamu kurumlarında işe girmek isteyen lisans mezunu adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşadı.

2021 yılı lisans düzeyi KPSS Genel Yetenek, Genel Kültür birinci oturumu saat 10.15'te başladı. Erken saatlerde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adayların heyecanlı olduğu görüldü. Sivas Lisesi'nde sınava girecek adaylar, giriş belgelerini göstererek ve arama yapılarak içeriye alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınav merkezine girişlerde adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Saat 10.00 itibariyle ise kapılar kapatıldı. Adaylar sınavda ter dökerken, yakınları ise başarılı olmaları için dua etti. Adaylar, 130 dakikada 120 soru çözecek. İkinci oturum olan Lisans Eğitim Bilimleri sınavı ise 14.45'te başlayacak. DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-08-01 10:46:54



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