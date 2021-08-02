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STSO Başkanı Eken: “Çalıştayımızın Sivas’a çok etkisi olacağına inancımız tamdır” Hızlı Tren Çalıştayı Sonuç Raporu kitap haline getirilerek tanıtıldı

İHA

STSO Başkanı Eken: “Çalıştayımızın Sivas’a çok etkisi olacağına inancımız tamdır” Hızlı Tren Çalıştayı Sonuç Raporu kitap haline getirilerek tanıtıldı

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Hızlı Tren Çalıştayı Raporunu kitap haline getirilerek tanıtımını yaptı.
2021 yılı içerisinde seferlerinin başlaması beklenen Yüksek Hızlı Tren’in Sivas’a potansiyel etkilerinin tartışıldığı Geleceğe Hızlı Yolculuk Sivas’ta Yüksek Hızlı Tren Çalıştayı, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) himayesinde 16 Mart 2021’de gerçekleştirilmişti. Çalıştayın tamamlanmasının ardından 4 Eylül 2021 yılında açılışı beklenen AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren hattı için bir ' Hızlı Tren Çalıştayı Sonuç Raporu' hazırladı. Kitap haline getirilen rapor STSO binasında tanıtıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Mustafa Eken konuyla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Eken, çalıştayın Sivas’a çok etkisi olacağına inançların tam olduğunu söyledi.

"Kitaplar makam ve kurumlara dağıtılacak"

STSO Başkanı Mustafa Eken, hazırladıkları Yüksek Hızlı Tren Çalıştayı Sonuç Raporu kitabının tüm makam ve kurumlara dağıtılacağını söyleyerek, “2021 Yılın içerisinde 4 Eylül tarihinde seferlerinin başlaması müjdesini aldığımız hızlı trenin 4 Eylül’de geleceğine inancımız tamdır. Biz malum biliyorsunuz 250 tane katılımcıyla üniversitedeki kıymetli hocalarımızla birlikte bu iş dünyamızın paydaşlarımızın bir araya geldiği bir çalıştay yapmıştık sizlerin de desteğiyle. Bu çalıştayı yapmamızın amacı hızlı tren geliyor ama Sivas buna hazır mı? Hızlı tren göç verir göç alır, gelirse zarar olur karı olur. Sürekli insanlarda belli tartışmalar vardı. Bizde Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu işin tabiri caiz ise ödevini çıkarmak için paydaşlarla bir araya gelmiştik ve aylardır bu yaşanan pandemi sürecindeki yasaklar, kısıtlamalar, bayramdan önceki 17 günlük kısıtlama falan derken 12 aylık gecikmeyle bugün çok şükür lansmanımızı yapıyoruz. Bizim bu çalıştaydan çıkan sonuçlarda 130 maddelik eylem hazırlığımız oldu. 72 tane de öneri aldık. Bütün öneriler kıymetli ve önemliydi ama hızlı treni ilgilendiren esas 72 maddeyi baz aldık. Bu 72 maddenin hepsi birbirinden kıymetli fakat burada özellikle şunu dile getirmek istiyorum. Şayet bu kitapçıklarımız bugün itibari ile ilgili makam ve kurumlara dağıtılacak" dedi.

"Paydaşlara ve sektörlere etkisi olacağına inancımız tamdır"


Başkan Eken, YHT'nin paydaşlara ve sektörlere etkisi olacağına inancının tam olduğunu belirterek "Bu bütün ödevleri çalışacağız ve hepsini uygulamamız gerekiyor. Eğer bu kitapçığı önemsemezsek, ciddiye almazsak emin olun hani kafa karışıklığı vardı ya “Tren göç verir?” O zaman bu soru işareti olabilir. O yüzden tüm Sivas’ın Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde yapılan bu çalıştaydan çıkan sonuçlara tek tek çalışmasını rica ediyorum. İlgili kurumların bunu takip etmesini rica ediyorum. Daha önce Eskişehir’de yapılan, daha önce Konya’da yapılan bu hızlı trenin böyle bir çalıştay yapılmadığının, bu çalıştayın örnek olduğunun, bu çalıştayın başka sektörler içinde öncü olacağına inancımız tamdır. Ben burada öne çıkan 10 maddeden bahsetmek istiyorum. Bunlar YHT’nin en çok etkileyeceği sektörlerin başında kuşkusuz ki turizm gelmektedir. Bu nedenle turizm sektöründeki paydaşlarımızın termal turizm, kış turizmi, inanç turizmi, tarih turizmi, kongre ve spor turizmi, apiterapi ve doğal turizm, günübirlik gezi rotaları ve farklı SosyoEkonomik Statü gruplarına yönelik paket turlar geliştirmesi. Kangal Köpeği’nin bir tanıtım unsuru olarak daha sık ve verimli kullanımı. Şehir içi ulaşımın ve ilçelere ulaşımın daha pratik hale getirilmesi, konaklama tesislerinin nitelik ve nicelik açısından iyileştirilerek tesislerin gerek altyapısının gerekse personel kalitesinin artırılması, Sivas’a özgü bitki, el sanatları ve Sivas mutfağının tanıtımının en profesyonel şekilde yapılması, Milli Mücadele temasının ve Sivas’ın Milli Mücadele’deki öneminin altının çizilmesi, Sivas’ı turizm açısından daha çekici kılacak yerel festivallerin, şenliklerin, etkinliklerin tasarımı, dijitalleşme konusunda hızla gerekli çalışmaların yapılması, Kızılırmak çevresini cazibe merkezi haline getirebilecek imar planlarının hayata geçirilmesi, ziyaretçilerin ihtiyaçları doğrultusunda eğlenceye dönük her türlü sosyal altyapının desteklenmesi, halk nezdinde turistik merkez tanımı ve algısı konusunda PR çalışmaları yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalıştayımızın inşallah Sivas’a çok etkisi olacağına inancımız tamdır. Paydaşlara ve sektörlere etkisi olacağına inancımız tamdır. Bu çalıştayın ciddiye alınması ve bütün kurumların bu kitapçıklar basit görememelerini tek tek okuyarak hepsinin ödevlere çalışmasını bir kere daha rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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