Ayhan, “İl Risk Azaltma Planını önemsemeliyiz”

Sivas İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında İRAP eylemlerinden sorumlu kurum temsilcilerinin katılımıyla AFAD Afet Yönetim Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanlarının da katılımıyla düzenlenen toplantıda sunum yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci hazırlanan İRAP planı ile ilgili bilgi verdi. Toplantıda konuşan Vali Salih Ayhan ise kurumlar olarak afetlere hazırlıklı olunmasını istedi. İçişleri Bakanlığı'nın 2021’i Afet Eğitim Yılı ilan ettiğini anımsatan Ayhan; “Sivas'ın olası tüm afetlere karşı hazırlıklı olması için hazırlanan İl Risk Azaltma Planını önemsemeliyiz” dedi.

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