Ayhan, ilçe milli eğitim müdürleriyle buluştu Sivas Valisi Salih Ayhan; 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısında ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya geldi

Sivas Valisi Salih Ayhan, 20212022 EğitimÖğretim Yılı Değerlendirme Toplantısında ilçe milli eğitim müdürleri ile bir araya geldi.

Sivas Valiliği ek bina brifing salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, müdür yardımcıları ve şube müdürleri de katıldı.

Toplantıda Sivas'ın eğitimdeki durumu, devam eden çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin sunum yapan Aslan; Sivas'ın eğitimde iyi bir noktada olduğunu ancak bu başarının artarak devam etmesi gerektiğini belirterek "Bunun için çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İlimizdeki tüm okullarımızın derslerden, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlere kadar her alanda analizini yapıyoruz. Bu çalışmalar ile birlikte var ise eksik olan yönlerimizi tamamlayacak, akademik başarıyı merkeze alarak geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı her yönüyle donanımlı bireyler olarak yetiştirmenin gayreti içerisinde olacağız” dedi.

“Arzu ettiğimiz başarıları yakalayacağız”

Salgın dolayısıyla okullarda alınan tedbirler, dikkat edilmesi gereken hususlar, taşımalı eğitim ve pansiyonda kalan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Aslan, "Sayın Valimizin himayelerinde el ele, gönül gönüle vererek var gücümüzle çalışacak ve arzu ettiğimiz başarıları yakalayacağız. Eğitim yönetimi, dünü tahlil etmek, bugünü şekillendirmek ve yarını öngörmek üzere bina edilir" dedi.

Toplantıda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan ise eğitimin ildeki en öncelikli konu olduğuna vurgu yaptı. Eğitimle ilgili her talebin dikkatle takip edildiğini belirten Ayhan, başarıyı artırmak için uygulanan ve uygulanacak tüm çalışmaların ilçelerde de titizlikle takip edilmesini istedi.

Ayhan; "115 bin 593 öğrencimizle il genelinde okullarımızda yüz yüze eğitime başladık. Şimdi eğitim öğretim noktasında sorumluluğumuz daha fazla arttı. Eğitimöğretimin kesintisiz olarak devam etmesini sağlamak durumundayız" dedi.

Ayhan'ın konuşmasının ardından ilçe milli eğitim müdürleri de ilçelerde yürütülen çalışmalara yönelik bilgi verdi.

