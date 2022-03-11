Tarihî konak kadın girişimcilere ev sahipliği yapacak Restore edilen Gani Özdogan Konağı “Üreten Kadınlar Akademisi” olarak hizmete açıldı

Sivas İl Özel İdaresi tarafından restore edilen tarihî Gani Özdogan Konağı “Üreten Kadınlar Akademisi” olarak hizmete açıldı.

Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Projesi Kapsamında ORAN Kalkınma Ajansı ve Sivas İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen “Üreten Kadınlar Akademisi”, restore edilen tarihî Gani Özdoğan konağında düzenlenen törenle hizmete açıldı. 1 milyon 800 bin TL maliyetli proje ile kadın kooperatiflerine ve girişimci ev kadınlarına eğitim danışmanlığı ve pazarlama desteği verilmesi amaçlandı. Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim verilmesi planlanan akademinin açılış törenine başta TBMM AK Parti Grup Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Sivas Milletvekili Semiha Ekici, Sivas Milletvekili Habip Soluk, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediyesi Başkan Vekili Turan Topgül, ORAN Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, il protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.



Sivas kadının adını dünya duyacak

Törende açılış konuşmasını Akademi Koordinatörü Dilara Yaraş yaptı. Törende konuşan AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekici, Akademinin 8 Mart Kadınlar Gününün hemen ardından yapılmasının törene aynı bir mana kattığını belirterek, akademide eğitim alan kadınların aldıkları eğitimlerle Sivas kadınının ismini önce ülkeye sonra dünyaya duyuracaklarını söyledi.



“Burada emek ve alın teri var"

TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise konuşmasında, “Bugün burada iki eserin Sivas’a kazandırılmasına şahitlik ediyoruz. Birincisi harabe halindeki bu konak Sivas’a kazandırıldı. Sivas’ın incilerinden bir tanesi oldu. Bir eseri ortaya çıkartmak güzel ama o eseri yaşatmak, yaşanılabilir kılmak, ona fonksiyon kazandırmak çok daha önemlidir. Bunun da kadınlara yönelik bir eser olmasından dolayı ayrıca mutluyum. Burada emek, alın teri ve akıl teri var, arkadaşların büyük gayretleri var. Onlara teşekkür etmek boynumuzun borcu. Burası metruk bir alandı. Vatandaşımızı tedirgin ediyordu. Buranın kamulaştırma süreci çok uzun sürdü. Mahkeme süreçleri girdi araya. Sadece akademi olarak düşünülse de sadece bu binanın restorasyonu ve kamulaştırması yaklaşık 6 milyon TL'ye mal oldu. Hamdolsun bu metruk binada bu eser ortaya çıktı” dedi.

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