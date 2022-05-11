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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demir Grup Sivasspor, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi

DHA

Demir Grup Sivasspor, Türkiye Kupası'nda finale yükseldi


Demir Grup Sivasspor Aytemiz Alanyaspor : 1-1Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx), Caner Özaral (xx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx), Ahmet (xx), Appindangoye (xxx), Caner (xx), Uğur (xxx), Erdoğan (xx) (Dk.90 Sefa), Hakan (xxx), Ulvestad (xx) (Dk.90 Cofie), Gradel (xx), Fajr (xx) (Dk.90 Goutas), Kayode (xx) (Dk.90 Konate)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Morafona(xx), Juanfran (xxx), Furkan (xx) (Dk.60 Tayfur x (Dk.72 Oğuz x), Milunovic (xx) (Dk.72 Awaziem x), Borja (xx), Efecan (xx), Fer (xx), Novais (xx), Candeias (xx) (Dk.89 Efkan), Emre (xx), Eduardo (xx) (Dk.72 Famara x)
GOLLER: Dk.88 Hakan (Demir Grup Sivasspor) Dk.78 Famara (Aytemiz Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Ulvestad, Ahmet, Hakan (Demir Gup Sivasspor) Furkan, Candeias, Efecan, Novais, Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Demir Grup Sivasspor, rövanş maçında evinde konuk ettiği ve dolu tribünler önünde oynanan maçta Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 kaldı. Demir Grup Sivasspor bu sonuçla 26 Mayıs'ta İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final maçında Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu. 
3'üncü dakikada soldan Gradel'in pasında topu önüne alan Kayode ceza alanı dışından şut denedi, top yandan auta gitti.
4'üncü dakikada soldan Gradel'in pasında Uğur ceza alanına girdi, ön tarafa çıkardığı topu Kayode ağlarla buluşturdu ancak pozisyonda ofsayt bayrağı kalktı. 
6'ncı dakikada sağdan Erdoğan'ın ceza alanın kavisli ortasına arka direkte birlikte hamle yapan Gradel ve Kayode dokunamadı. 
13'üncü dakikada soldan Efecan'ın ceza alanına yönelttiği topa gelişine Eduardo yarım vole denedi, top yandan auta gitti.
22'nci dakikada soldan köşe vuruşu kullanan Alanyaspor'da Novais'in ceza alanı ön tarafına doğru çıkardığı topa gelişine Emre vurdu, top üstten dışarı çıktı.
38'inci dakikada sol çaprazdan ceza alanı dışından Gradel'in kaleye şutunda top üstten auta gitti. 
40'ıncı dakikada sağdan Efecan'ın içeriye çevirdiği topu Ali Şaşal elinden kaçırdı. Eduardo'nun geriye bıraktığı topa Candeias vurdu, üstten dışarı çıktı. 
43'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Juanfran'ın sert şutunu kaleci Ali Şaşal kornere çeldi.
51'inci dakikada soldan Uğur baskıyla kazandığı topa ceza alanında Gradel'e aktardı. Gradel'in düzeltip yerden vurduğu top az farkla yandan dışarı çıktı.
52'nci dakikada sağ kanatta Emre'nin pasında ceza alanı dışından Eduardo'nun sert şutunu Ali Şaşal parmaklarıyla kornere çeldi. 
55'inci dakikada sağ kanattan Gradel son çizgiden içeri çevirdi, ön direkte Kayode dokundu, top auta çıktı.
64'üncü dakikada Fajr'ın pasında soldan ceza alanına giren Gradel sol ayağı ile yerden kaleyi denedi, kaleci Morafona iki hamlede topa sahip oldu. 
78'inci dakikada sol kanattan Oğuz'un ceza alanına ortaladığı topa savunma arasında iyi yükselen Famara kafa vuruşunu yaptı ve takımını öne geçirdi. 0-1
88'inci dakikada sağdan Gradel köşe vuruşunu kullandı, Kayode'nin kafa vuruşunda top kaleci Morafona'dan döndü. İyi takip eden Hakan, yakın mesafeden tamamladı ve topu filelere gönderdi. 1-1
Karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2022-05-11 22:38:06

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