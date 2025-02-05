Meteoroloji tarafından yapılan peş peşe uyarılar sonrasında hafta başından itibaren bazı illerde yağış nedeniyle eğitime ara verildi. Olumsuz hava şartlarının olduğu Sivas'ta okulların tatil edilip edilmeyeceği için Sivas Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor. Şehirde yaşayan binlerce öğrenci, öğretmen ve veliler ise "6 Şubat Perşembe Sivas'ta okullar tatil mi?" sorularına cevap arıyor. İşte detaylar...