Sivas'ta 4 metrelik buz sarkıtları!

Sivas'ta dondurucu soğuklar nedeniyle Behrampaşa Hanı'nın duvarlarında 4 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

İHA'nın haberine göre Sivas'ta hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle kentte etkili olan soğuk hava, tarihi yapılarda dikkat çekici görüntülere neden oldu.

Behrampaşa Hanı'nın dış duvarlarında ve saçak kısımlarında 4 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Sabah saatlerinde hanın önünden geçen vatandaşlar, dev buz kütlelerini görünce şaşırdı. Birçok kişi, duvarlardan sarkan buzları görüntüleyerek fotoğraf çekti. Bazı vatandaşlar, uzunluğu metreleri aşan sarkıtların Sivas'ın sert kışının açık bir göstergesi olduğunu söyledi.

"SİVAS'IN ÖZÜNE DÖNDÜĞÜNÜ HİSSEDİYORUM"

Nurettin Kaçar, "Bana göre Sibirya soğukları değil de Sivas'ın özüne döndüğünü hissediyorum. Benim çocukluğumda Sivas'ta bundan daha uzun buz sarkıtları oluşurdu. Sivas yüksek bir memleket olduğu için aslında Sivas'ın gerçek yüzü budur. Bir yandan da yoldan geçen yayalar için tehlike oluşturmaya başladı. Sağ olsun belediye çalışmalarını sürdürüyor, 4 metreye yakın buz sarkıntısı var. Kışın gezmek için yurt dışından geldim, baktım çocukluğumda olan buzları gördüm, çocukluğuma döndüm. Onun için fotoğrafını çekip arkadaşlarımla paylaştım" dedi.