Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Sivas'ta 80 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Sivas'ta 80 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

        Sivas'ta düzenlenen operasyonda 80 bin 170 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 06:46 Güncelleme: 01.01.2026 - 06:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta 80 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 80 bin 170 sentetik uyuşturucu hap, 3,19 gram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3 çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl mesajı paylaştı. Erdoğan mesajında, "Aziz milletim, yalnızca ülkemizin değil, bölgemizin de önünde yepyeni bir sayfa açacak, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bazı önemli eşikleri geride bıraktık. Cumhur ittifakı olarak bu süreçte her zaman yapıcı davrandık. Çözüme konsantre olarak elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduk. İlgili tarafları dikkatle dinleyen, milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonumuz sürece yeni bir soluk kazandıracağını düşündüğümüz nihai raporunu inşallah yakında tekemmül ettirecek. Komisyonun son düzlükte uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Ülkemizi 40 yıllık bir musibetten kurtarmayı hedefleyen bu süreç, gündelik siyasetin çıkar hesaplarına kurban edilmemelidir. Biz de sürecin bir yol kazası yaşanmadan menzili maksuduna varması için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız" ifadelerini kullandı

        #sivas
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        'Doğalgaz üretimie 2 katına çıkacak'
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        Bakan Güler'den SDG açıklaması
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        "Tayvan ile birleşme durdurulamaz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Sadettin Saran açıkladı: F.Bahçe seçime gidiyor!
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Bu yıl ne oldu? İşte 2025'in öne çıkan haberleri
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        Sivas-Kayseri yolu kapandı!
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        G.Saray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Gayrimenkulde rekor yılı
        Gayrimenkulde rekor yılı
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?
        Enerjide 2025 nasıl geçti?