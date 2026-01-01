Sivas'ta 80 bin sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
Sivas'ta düzenlenen operasyonda 80 bin 170 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 80 bin 170 sentetik uyuşturucu hap, 3,19 gram esrar ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 3 çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.