Sivas'ta babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
Sivas'ta çok acı bir olay meydana geldi. 4 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında can verdi.
Giriş: 27.06.2024 - 23:10 Güncelleme: 27.06.2024 - 23:10
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Gökdere köyünde O.Ç. (34), traktörle evinin önünde saman çekerken 4 yaşındaki oğlu T.A.Ç'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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