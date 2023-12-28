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        Haberler Gündem Sivas'ta bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Sivas'ta otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı

        Sivas'ta yoldan çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 19:44 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:44
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        Sivas'ta otomobil bariyerlere çarptı: 4 yaralı
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        F.T. idaresindeki otomobil, Sivas-Kayseri kara yolu Mescitli köyü yakınlarında yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.D, N.Y. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Otomobil içerisinde sıkışan bir kişi ekiplerce kurtarılırken, yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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