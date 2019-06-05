Kaza gece saatlerinde Sivas-Ankara karayolu Galericiler Sitesi Kavşağında meydana geldi. Yusuf Gülhan (68) yönetimindeki otomobil ile Hakan Aşıkoğlu idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan Mustafa Özeç, Ayhan Şaman, Sadakat, Muhammet Emin (15),Sadettin Buğra (4),Yiğit Mushap (11) ve Sümeyye Aşıkoğlu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre; durumu ağır olan Yusuf Gülhan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.