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        Haberler Yaşam Sivas'ta nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü

        Sivas'ta nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü

        Sivas'ta nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 23.07.2024 - 11:34
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        Sivas Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun'un, il merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuk Çermik gezisi sırasında, fareye benzeyen kemirgengillerden ağaç yediuyuru görüldü.

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        Sağlıklı olduğu görülen yediuyuru doğal ortamına bırakan Uzun, fare sanılan bu türe zarar verilmemesi uyarısında bulunarak, "Yedili gruplar halinde gezmeleri ve uyumaları nedeniyle bu ismi alan hayvana zarar vermeyin.

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        Vatandaşlarımız bu hayvanı fareye benzetiyor, o yüzden zarar verme ihtimali oluyor. Çok nadir görülen bu türe zarar vermeyelim" ifadelerini kullandı.

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        #ağaç yediuyuru
        #sivas
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