Seyir halindeki kamyon yandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeyken yanan kamyonda hasar oluştu
Medet Doğan yönetimindeki yol yapım şirketine ait kamyon, Suşehri-Şebinkarahisar kara yolunun Arpacı köyü yakınlarında seyir halindeyken yanmaya başladı. Doğan, aracını durdurarak çevredekilerden yardım istedi.
Kısa sürede büyüyen yangın, bölgedeki iş makineleri yardımıyla kum dökülerek söndürülmeye çalışıldı. Yangın, olay yerine gelen Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yanan araç kullanılamaz hale geldi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.