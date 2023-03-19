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Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas Yıldızeli'nde husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 41 yaşındaki Kamber A. tarafından tabancayla başından vurulan 37 yaşındaki Mustafa Çakmak hayatını kaybetti. Bacaklarından yaralanan Kamber A. ise hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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DHA

Olay, saat 17.00 sıralarında Yıldızeli ilçe merkezinde meydana geldi.

İddiaya göre Mustafa Çakmak, telefonla aradığı tapu memuru Kamber A.´nın evinin önüne gitti. Aralarında önceden de husumet bulunan ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Çakmak, belinden çıkarttığı tabanca ile Kamber A.´yı ayaklarından yaraladı. Bu sırada Kamber A. da üzerindeki tabancayı çıkararak Çakmak'a ateş etti.

Başına mermi isabet eden Mustafa Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Kamber A. ise ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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