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        "Sivas Tanıtım Günleri" Kağıthane'de başladı

        İstanbul'da, bu yıl ilk kez Kağıthane'de gerçekleşen 15'inci Sivas Tanıtım Günleri etkinliği başladı. Sivas'ın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmak, yöresel ürünlerini geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla düzenlenen festival, Hasbahçe Mesire Alanı'nda 13 Ekim tarihine kadar devam edecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:28 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:28
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        İstanbul'un Kağıthane Belediyesi, Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu iş birliğiyle gerçekleşen Sivas Tanıtım Günleri, 15'inci kez düzenleniyor.

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        Etkinlik kapsamında 56 yöresel ürün ve 22 sivil toplum kuruluşu (STK) çadırı yer alıyor.

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        Sivas Tanıtım Günleri'nin açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Sivas Platformu ile Sivas Konfederasyonu Başkanı İsmail Erdem, 26'ncı Dönem TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, partilerin Sivas milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları ile birçok vatandaş katıldı.

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        Etkinliğin açılışında konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, tüm İstanbulluları haftasonu Hasbahçe'ye davet ettiğini söyledi.

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        Festivale gelen ziyaretçilerin çeşitli lezzetleri keşfedebileceğini ifade eden Başkan Mevlüt Öztekin, "Her yıl Yenikapı’da düzenlenen Sivas Tanıtım Günleri bu yıl ilk kez Kağıthane’de gerçekleşiyor. Belediyemiz, Sivas Platformu ve İstanbul Sivas Konfederasyonu tarafından düzenlenen Sivas'ın tarihinden kültürüne, turizm potansiyelinden yerel lezzetlerine kadar birçok unsurun yer aldığı bu etkinlik İstanbullulara Sivas’ı yakından tanıma fırsatı sunacak. Ziyaretçilerimiz Sivas'a özgü el sanatlarından yemeklerine, folklor gösterilerinden turistik tanıtımlara kadar birçok farklı aktiviteyi deneyimleme fırsatı bulacak. Etkinliğimiz bugün başladı ve pazar günü akşam saatlerine kadar devam edecek. Tüm İstanbulluları bu güzellikleri deneyimlemeye Hasbahçe'ye davet ediyoruz. Dahası her hafta sonu burada farklı bir ilimizi tanıtacağız. Giresun, Hatay ve Bitlis illerimizin tanıtımları da aynı şekilde gelecek haftalarda burada gerçekleştirilecek. Tüm hemşehrilerimize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz" dedi.

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        12 yaşından beri dönercilik yaptığını belirten Melih Aksoy da "5 senedir Sivas Tanıtım Günleri'nde yer alıyorum. Güzel bir organizasyon. Sivas'ı ve tüm insanlarımızı bir araya topluyor. Sivaslı olmayanlarda gelebilir. Biz Mevlana'nın torunlarıyız. 'Ne olursan ol, gel' derler ya biz de 'Kim olursa olsun gelsin' diyoruz. Farklı lezzetlerimizi herkes tatsın. Sivasımızı herkes tanısın' diye konuştu.

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        "Festival sayesinde Sivas’a duyduğum özlemi gideriyorum" diyen Hasan Demir de "Ben daha önce Yenikapı'da düzenlenen etkinliğe geldim. Bu sene ilk kez Kağıthane'ye geliyorum. İstanbul'da yaşayan biri olarak bu tarz etkinlikler bizim çok hoşumuza gidiyor. Anadolu'daki özlemi kısmen de olsa burada gidermiş oluyoruz. Bizim için mutluluk verici oluyor. 4-5 sene boyunca gidemediğimiz Anadolumuza bu vesileyle kavuşuyoruz. Bütün İstanbul'u buraya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Her yıl severek geldiğini söyleyen Süleyman Yıldız ise "15 defa düzenlendiyse 14 defa gelmişimdir. Biz İstanbul'daki Sivaslılara hizmet için geliyoruz. 81 ilden herkes buraya gelsin. Hemşehirlilerimizi de görmüş oluyoruz. Sivas'ın köftesi meşhur. Kayserililer çıldıracak ama pastırmamız da meşhur. Pastırmanın coğrafi haritası artık Sivas'a ait. Kavurmamız, kangal köpeğimiz de meşhur. Pastırma, sucuk, et Sivas'tan alınır. Sivas Tanıtım Günleri'ne gelenler memnun, bizde onlardan memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her sene severek, isteyerek geliyoruz. Buraya gelip Sivas’ın ayrı ayrı lezzetlerini tatsınlar" şeklinde konuştu.

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