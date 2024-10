Her yıl severek geldiğini söyleyen Süleyman Yıldız ise "15 defa düzenlendiyse 14 defa gelmişimdir. Biz İstanbul'daki Sivaslılara hizmet için geliyoruz. 81 ilden herkes buraya gelsin. Hemşehirlilerimizi de görmüş oluyoruz. Sivas'ın köftesi meşhur. Kayserililer çıldıracak ama pastırmamız da meşhur. Pastırmanın coğrafi haritası artık Sivas'a ait. Kavurmamız, kangal köpeğimiz de meşhur. Pastırma, sucuk, et Sivas'tan alınır. Sivas Tanıtım Günleri'ne gelenler memnun, bizde onlardan memnunuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Her sene severek, isteyerek geliyoruz. Buraya gelip Sivas’ın ayrı ayrı lezzetlerini tatsınlar" şeklinde konuştu.