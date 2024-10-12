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        Haberler Yaşam Trabzon Uzungöl'e 7 metrelik alabalık heykeli dikildi!

        Trabzon Uzungöl'e 7 metrelik alabalık heykeli dikildi!

        Trabzon'un dünyaca ünlü turizm bölgesi Uzungöl'ün gelişmesinde önemli role sahip kırmızı benekli alabalığın fiber heykeli, göl kenarına dikildi. Turizmci Mehmet İnan, "Böyle bir alabalık heykelini buraya koyarak alabalığa karşı olan minnet borcumuzu ödemek, gelecek nesillere de bu hikaye anlatmak istedik" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 12.10.2024 - 11:18
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        Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, Uzungöl Turizmciler Derneği, bölgede geçmişten bugüne turizmin yanı sıra otel, pansiyon gibi tesisleşmenin gelişmesinde etkin role sahip olan kırmızı benekli alabalık için heykel yaptırma kararı aldı.

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        Uzungöl'ün uzun yıllardır kırmızı benekli alabalıkla anılmasına dikkati çekmek isteyen dernek yönetimi, kırmızı benekli alabalığın fiber heykelini yaptırdı. 7 metre uzunluğundaki alabalık heykeli, göle hakim noktada oluşturulan ve deredeki azgın suları andıran platform üzerine konuldu.

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        "UZUNGÖL'ÜN GELİŞME HİKAYESİNDE ALABALIĞIN ÇOK KIYMETLİ BİR ROLÜ VAR"

        Uzungöl Turizmciler Derneği üyesi ve turizmci iş insanı Mehmet İnan, heykelin alabalığa olan minnetin bir göstergesi olarak yaptırıldığını belirterek, "Uzungöl'ün hikayesi şöyle başlıyor; babam Dursun Ali İnan, çocukken Uzungöl'de derelerde çok alabalık avlıyordu. Yakaladığı alabalıkları eve getiriyordu. Getirdiği zaman tabi eskiden yokluk zamanları.

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        Annesi 'balıkları getirme, bunlar çok tereyağı harcar' diyerek fırçalıyordu. Tereyağı o dönemlerde çok kıymetliydi. O da annesinden fırça yememek için derenin kenarlarında küçük alabalık havuzları yapmış. Aradan yıllar geçiyor, babam Almanya'ya gurbete gidiyor. Babam yurt dışında profesyonel alabalık tesislerini görünce çocukluk hayalini Uzungöl'de kurmak istiyor. 70'li yıllarda döndüğü Uzungöl'de kazma küreklerle 2 alabalık havuzu yaptı.

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        Sonrasında da yavaş yavaş bungalovlar, oteller yapılınca Uzungöl bu hale geldi. O yüzden Uzungöl turizminin başlanma ve gelişme hikayesinde alabalığın çok kıymetli bir rolü var. Uzungöllüler olarak alabalığa bir minnet borcumuz olduğunu düşündük. Bu minvalde de Uzungöl Turizm Derneği başkanımızla beraber böyle bir alabalık heykelini buraya koyarak alabalığa karşı olan minnet borcumuzu ödemek, gelecek nesillere de bu hikaye anlatmak istedik" diye konuştu.

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        "SÜREKLİ ÜRÜYOR, GELİŞTİRİYOR"

        Alabalığın Uzungöl'de yaşayanlar için çok kıymetli olduğunu anlatan İnan, "Kırmızı benekli alabalık genelde Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yaşayan tatlı su balığıdır. Uzungöl'den yukarı doğru yaklaşık 2 bin 300 rakımlara kadar yaşadığını görmekteyiz. Sürekli ürüyor, geliştiriyor, Milli Parklar da bunu destekliyor. Belli dönemlerde gelip, derelerimize aynı zamanda kırmızı benekli alabalık yavruları atıyor.

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        Dolayısıyla korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından çok daha önem verdiğimiz bir simgemiz alabalık. O yüzden böyle bir heykeli yaptırdık zaten. Daha önceden aslında Uzungöl'e gelen ve ilk turizmin başlanma hikayesini bilen insanlar, heykeli gördükleri zaman çok doğru bir karar olduğunu söylüyor. Bilmeyenler de bunu öğrenmiş oluyor" dedi.

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        #alabalık heykeli
        #trabzon
        #uzungöl
        #haberler
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