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        Asırlık kilimler Sivaslı kadınların elinde yeniden hayat buluyor

        Sivas'ın kültürel miraslarından el dokuması kilimler, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki dokuma atölyesinde kadınların elinden yeniden hayat buluyor. Dokuma atölyesi çalışanlarından Tülay Dönmez, Sivas kiliminin özelliği tamamen yün olmasıdır. Sivas dokuma kültürü projesi kapsamında halılarımız fazlaca talep görüyor ve sipariş usulü ürünler yapıyoruz. Atölyemizde 9 kişi çalışıyor. Kilimler her şeyiyle doğal olduğu için çok sağlıklı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:23 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:28
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        Sivaslı kadınlar geleceğe taşıyor
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        Geleneksel el dokuma sanatının nadide örneklerinden "Sivas Kilimi", geleneksel motifleri ve renk dokuları ile geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Yüzyıllar önce kadınların ellerinde dokunan ve her biri ayrı bir hikâye anlatan kilimler, Sivas Olgunlaşma Enstitüsü'nün dokuma atölyesinde yeniden dokunarak gelecek nesillere aktarılıyor.

        Atölye çalışanlarından Tülay Dönmez, halı ve kilim dokumasının tüm aşamalarının enstitüde gerçekleştiğini belirterek, şunları söyledi:

        "Günümüzdeki makine halıları, halıfleksler, leke tutmaz diye reklamları yapılan ürünler, tüketiciye cazip görünebilir ama naylon oranı yüksek olduğu için leke tutmaz. Bu da cazip görünse bile sağlığa zararlıdır.

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        Sivas kiliminin özelliği tamamen yün olmasıdır. Çözgüsü ve iplikleri tamamen yünden oluşur. Yapımında tamamen doğal boya kullanılır. Boyayı da kendi kurumumuzda yapıyoruz. İstediğimiz renk ve desene göre boyalarımızı hazırlıyoruz. Kilime dair her şey burada başlayıp burada bitiyor.

        Kilimlerimizin desenlerinde farklılıklar var. Kilimlerde dokuma tekniği aynıdır. İşlenen motifler ve renkler, kilimi yöreye göre ayırır. Kilimler tamamen yün iple dokunur. Bir kilimin bitmesi metrekaresine göre değişir. İlmek atma ve kesme olayı olmadığından kilim halıya göre daha hızlı biter. Aslında bunlar unutulmaya yüz tutmuş eserlerdir. Biz yeniden canlandırıyoruz.

        Sivas ilçe ve köylerine alan taramalarına çıkıyoruz, elde edilen verileri harmanlayarak ürünleri hayata geçiriyoruz. Kurumumuzun ilk açıldığı günden itibaren faaliyetlerini sürdüren dokuma atölyesi, zamanla çok iyi bir noktaya gelmiş durumda.

        Hâlihazırda devam eden Sivas dokuma kültürü projesi kapsamında halılarımız fazlaca talep görüyor ve sipariş usulü ürünler yapıyoruz. Atölyemizde 9 kişi çalışıyor. Kilimler her şeyiyle doğal olduğu için çok sağlıklı."

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