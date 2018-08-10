Sivasspor - Alanyaspor maçı rakamları

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Sivasspor, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Alanyaspor takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. Ev sahibi Sivasspor, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Alanyaspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 163. İddaa'da Sivasspor kazanır 1.95, berabere biter 3.00, Alanyaspor kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.
Sivasspor son hafta oynanan Beşiktaş maçında 5-1 yenildi.
Alanyaspor ise Medical Park Antalyaspor maçında 3-2 kazandı.
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