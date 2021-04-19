Süper Lig'de 36. hafta heyecanı başlıyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ve ligin üst sıralarına tırmanan Sivasspor, kozlarını paylaşıyor. İşte merakla araştırılan Sivasspor Beşiktaş maçı ile ilgili ayrıntılar...
SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Sivasspor Beşiktaş maçı 20 Nisan Salı günü saat 19.00’da oynanacak maç BeIN Sports HD kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İLK İLK 11'LER
Sivasspor : Samassa; Ahmet, Appindangoye, Caner, Uğur; Robin, Cofie, Hakan; Kayode, Yatabare, Gradel
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Dorukhan, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, Larin, Cenk
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