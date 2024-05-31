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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural’ın sözleşmesi yenilendi - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural’ın sözleşmesi yenilendi

        Sivasspor'un file bekçisi Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:35 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:35
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        Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi yenilendi
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        2016-2017 sezonundan itibaren Sivasspor’un kalesini koruyan Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesinin yenilenmesi konusunda sporcuyla anlaşmaya varıldı.

        Ali Şaşal, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

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