Sivasspor'dan 9 yıl sonra Süper Lig'e veda

1967 yılında kurulan ve yıllarca alt liglerde mücadele eden Sivasspor ilk olarak 2004-2005 sezonunu şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'de kısa sürede kendisini kabul ettiren Sivasspor 2007-2008 ve 2008-2009 sezonunda ligde şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan biri olma başarısı gösterdi.

Yıllarca ligin en önemli takımlarından biri olan ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Sivasspor 2015-2016 sezonunda ligi 17'inci sırada tamamlayarak bir alt lige düştü. Ertesi sezon 1inci Lig'de yeniden şampiyon olan Sivasspor, 1 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndü. Süper Lig'de yeniden iddialı günlerine dönüş yapan Kırmızı-beyazlılar, 2020-2021 sezonlarında ligde gösterdiği başarılarla üst üste iki sezon Avrupa Kupalarına katılma hakkı kazandı. Sivasspor, bu turnuvalarda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek ülke puanına önemli katkılarda bulundu.

2021-2022 sezonunda başarılı performansını devam ettirerek Türkiye Kupası'nda finale yükselen Sivasspor, 26 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor'u 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandı.