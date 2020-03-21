Kırmızı-beyazlı ekip, basketbol takımı oyuncuları ve idari kadrosunda korona virüs tespit edilen Fenerbahçe için sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
“Geçmiş olsun Fenerbahçe. Dualarımız ve desteğimiz sizlerle. Bu günleri hep birlikte aşacağız.”
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