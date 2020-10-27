UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Peljto'nun yardımcılıklarını Amer Macic ve Davor Beljo yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Admir Sehovic olacak
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