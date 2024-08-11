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        Sivasspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Sivasspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da! Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.08.2024 - 18:25 Güncelleme: 11.08.2024 - 19:21
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        STAT: BG Grup 4 Eylül Stadı

        HAKEM: Cihan Aydın

        SAAT: 19.15

        YAYIN: beIN Sports

        Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Barisic, Malheiro, Okay, Cihan, Bardhi, Trezeguet, Visca, Draguş

        Sivasspor: Nikolic, Murat, Sundberg, Radakovic, Emirhan, Uğur, Charisis, Azizbek, Emrah, Pritchard, Rey Manaj

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

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        UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilerek tur şansını zora sokan bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor.

        Bordo-mavililer, lig tarihinde 50 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 12 beraberlik alırken 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

        Karadeniz ekibi, lig tarihinde 26 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı.

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        SİVASSPOR İLE 3. KEZ AÇILIŞ MAÇI

        Trabzonspor, Sivasspor ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya geliyor.

        İki takım açılış maçında ilk olarak 2007-2008 sezonunda mücadele ederken Trabzon'da oynanan karşılaşmayı konuk takım hükmen kazandı. Bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile devam eden oyunun uzatma dakikalarında çıkan saha olayları nedeniyle Trabzonspor, bu karşılaşmada yenik sayıldı.

        2009-2010 sezonunda Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor, 2-1'lik sonuçla kazanmayı başardı.

        14 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.

        SON 3 AÇILIŞ MAÇINI KAZANDI

        Trabzonspor, oynadığı son 3 açılış maçını da kazandı.

        Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'u dış sahada 2-0, geçen sezon da Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.

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