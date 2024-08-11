Sivasspor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN
Sivasspor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı HT SPOR'da! Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile karşılaşıyor. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...
STAT: BG Grup 4 Eylül Stadı
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 19.15
YAYIN: beIN Sports
Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Savic, Barisic, Malheiro, Okay, Cihan, Bardhi, Trezeguet, Visca, Draguş
Sivasspor: Nikolic, Murat, Sundberg, Radakovic, Emirhan, Uğur, Charisis, Azizbek, Emrah, Pritchard, Rey Manaj
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilerek tur şansını zora sokan bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor.
Bordo-mavililer, lig tarihinde 50 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 12 beraberlik alırken 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, lig tarihinde 26 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı.
SİVASSPOR İLE 3. KEZ AÇILIŞ MAÇI
Trabzonspor, Sivasspor ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya geliyor.
İki takım açılış maçında ilk olarak 2007-2008 sezonunda mücadele ederken Trabzon'da oynanan karşılaşmayı konuk takım hükmen kazandı. Bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğü ile devam eden oyunun uzatma dakikalarında çıkan saha olayları nedeniyle Trabzonspor, bu karşılaşmada yenik sayıldı.
2009-2010 sezonunda Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor, 2-1'lik sonuçla kazanmayı başardı.
14 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.
SON 3 AÇILIŞ MAÇINI KAZANDI
Trabzonspor, oynadığı son 3 açılış maçını da kazandı.
Bordo-mavililer, 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'u dış sahada 2-0, geçen sezon da Antalyaspor'u sahasında 1-0 mağlup etti.